В Совете Федерации прокомментировали заявление главы МИД Германии о "неуважении" ЕС Китаем, США и Россией. Свою позицию по этому вопросу высказал Франц Клинцевич - председатель оборонного комитета.

Министр иностранных дел Зигмар Габриэль сообщил, что указанные страны не проявляют должного уважения к Европейскому Союзу. При этом он подчеркнул, что американцы потеряли свои позиции в Сирии и мировой торговле, которые теперь занимают РФ и КНР соответственно.

Франц Клинцевич считает, что в речи Зигмара Габриэля можно увидеть поверхностный смысл, который, не выдержит более глубокой проверки. В качестве примера сенатор привел пункт о действиях России в САР, которые никак не связаны с отношениями к ЕС. Он отметил, что самым главным в высказывании является идейный антиамериканский посыл. Чиновник из ФРГ выразил общее для всей Европы "недовольство политикой США", которая чересчур усердно лоббирует собственные интересы. Другие мировые державы, по мнению Франца Клинцевича, присовокупили для "общего политеса".

Российский чиновник уверяет, что Россия никак не проявила своего неуважения. Более того, взаимоотношения с Европой очень важны.