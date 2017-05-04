Собянин отчитался о проведении капремонта в Москве за 2017 год
Сегодня, 12:43 \\ Политика

Сергей Собянин отчитался о выполнении программы капитального ремонта в Москве за 2017 год. Через свой Twitter он сообщил, что процесс "идёт очень непросто".

 Столичный мэр написал, что, несмотря на сложности, в ушедшем году специалисты капитально отремонтировали жилую площадь в размере 21 миллион квадратных метров. В 2017-м удалось заменить примерно 5 тысяч лифтов, что является рекордным показателем.

Сергей Собянин отметил, что правительство Москвы избавило пожилых жителей столицы от обязательных взносов на ремонтные работы. Эту же льготу получили участники проекта реновации.

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Александр Лубяной
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