Собянин отчитался о проведении капремонта в Москве за 2017 год

Сергей Собянин отчитался о выполнении программы капитального ремонта в Москве за 2017 год. Через свой Twitter он сообщил, что процесс "идёт очень непросто".

Столичный мэр написал, что, несмотря на сложности, в ушедшем году специалисты капитально отремонтировали жилую площадь в размере 21 миллион квадратных метров. В 2017-м удалось заменить примерно 5 тысяч лифтов, что является рекордным показателем.

Сергей Собянин отметил, что правительство Москвы избавило пожилых жителей столицы от обязательных взносов на ремонтные работы. Эту же льготу получили участники проекта реновации.