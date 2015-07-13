Правительство Уфы потратит на городские проекты более 189 млрд рублей

Правительство Уфы планирует потратить на городские проекты более 189 миллиардов рублей. Такое уведомление размещено на сайте администрации.

С 2017 до 2025 года власти намерены реализовать 122 проекта. В случае успешного выполнения планов в республике Башкортостан появятся примерно 9,5 тысяч новых рабочих мест.

Пресс-служба подчеркивает, что 90% указанной суммы составляют частные инвестиционные вложения. При этом Уфа числится среди лидеров в списке городов-миллионников по инвестициям крупного и среднего бизнеса в основной капитал. Власти отмечают, что наибольший рост региональной экономике принесли предприятия по производству нефтепродуктов, машин, электрооборудования и готовых металлических изделий.