Чиновников стали реже ловить на взятках

За 2017 год зафиксировали на 40% меньше случаев взяточничества среди чиновников госслужб. Такие данные обнародовало МВД.

С января по ноябрь зарегистрировано 6 тысяч коррупционных преступлений среди госслужащих и сотрудников регионального самоуправления. Специалисты считают, что подобные показатели свидетельствуют об увеличившемся страхе перед законом, который развился на фоне громких судебных процессов.

Роман Волков из столичной палаты адвокатов отметил, что суды стали строже относиться к коррупционерам и начали выносить им более суровые наказания, придавая делам широкую огласку. Заключение под стражу высокопоставленных чинов заставляет служащих низкого уровня опасаться за свою судьбу и отказываться от нарушения закона.

Хорошим примером стал суд над бывшим министром экономического развития России. 15 декабря Алексея Улюкаева признали виновным, лишили свободы на 8 лет и приговорили к штрафу в 130 миллионов рублей.