За 2017 год у пассажиров метро в Москве отобрали 17 тыс единиц оружия

Охранники метро Москвы за 2017 год отобрали у пассажиров более 17 тысяч единиц оружия. Так заявил Максим Ликсутов, заммэра по транспортным вопросам.

После улучшения мер безопасности сотрудники метрополитена обнаружили порядка 260 тысяч предметов, которые представляют потенциальную угрозу и запрещены для провоза. Их удалось отыскать во время индивидуальных проверок в досмотровых зонах, которым подверглись 84 миллиона человек. Их исследовали при помощи спецоборудования. Общее количество выявленных нарушений связанных с запрещёнными предметами превысило прошлогодние показатели примерно в три раза.

Максим Ликсутов подчеркнул, что по распоряжению мэра Сергея Собянина зоны досмотра работают даже в период праздников. Это связано с повышенным обеспечением безопасных условий для горожан на всех видах общественного транспорта. Подобные меры, кроме всего прочего, приняты в преддверии ЧМ-2018.