Постпред России при ООН предположил наличие у США "аллергии" на Иран. Так Василий Небензя высказался во время заседания Совета безопасности.

Российский представитель выразил недовольство действиями США в рамках ООН. По его мнению, американцы злоупотребляют организацией и возможностями, которые предоставляет СБ. Таков был его комментарий к собранию, созванного по инициативе США для обсуждения ситуации в Иране.

По мнению Василия Небензи, Соединённые Штаты "распыляют энергию" СБ и пытаются направить его ресурсы на вмешательство во внутренние дела страны. В это же время рациональнее было бы заняться актуальными кризисами в Афганистане, Ливии, Сирии, Ираке, КНДР и прочих государствах. Дипломат подчеркнул, что Российская Федерация не желает участвовать в дестабилизации.

При этом Василий Небензя отметил, что у США наблюдается "аллергия" на ИРИ, которая препятствует объективной оценке событий. Он заметил, что многие иранцы объединились в антиамериканской позиции, что можно считать заслугой Вашингтона.