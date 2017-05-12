Трамп обозвал "полным неудачником" автора книги о Белом доме

Американский президент Дональд Трамп обозвал "полным неудачником" Майкла Вулффа - автора книги о Белом доме. Такое заявление политик разместил на своём Twitter 6 января.

По словам Дональда Трампа, литературное произведение "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" не соответствует истине. Он также отметил, что её текст скучен. Политический лидер обратил внимание на то, что автор во время создания пользовался информацией, полученной от уволенного из администрации Стива Бэннона. Глава США подчеркнул, что уволенный сотрудник плакал по случаю своей отставки и со слезами на глазах "умолял" оставить ему работу.

Ранее он уже обвинял создателя романа в клевете и недостоверности. Тем временем, книга набрала высокую популярность и считается бестселлером на интернет-ресурсах. Она посвящена внутренней ситуации среди президентского окружения.