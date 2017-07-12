Президенту США Трампу необходимо 16 млрд долларов для строительства стены

Для начала старта строительства стены на приграничных с Мексикой территориях, США понадобится 18 млрд долларов, которое завершится к концу 2027 году.

Как написала газета The Washington Post, именно такая сумма необходима администрации президента США Дональда Трампа и была запрошена у Конгресса. В специальном документе подчеркнуто, что финансовые средства будут использованы для создания 508,6 км стены и поддержания уже существующих 655 км уже построенных укреплений. В итоге к концу 2027 года более трех тысяч км будет ограждено искусственными сооружениями.

На данный момент в Конгрессе продолжаются консультации по бюджету на наступивший год, которые начались в середине осени 2017 года.