Эрдоган: Турция устала от постоянных переговоров о вступлении в ЕС

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна слишком устала от нескончаемых переговоров о вступлении в ЕС. Подобное мнение турецкий лидер выразил во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Тайип Эрдоган на правах президента Турции отметил, что есть необходимость взять «тайм-аут» в переговорах о членстве в Евросоюзе. По словам Эрдогана, Турция слишком измотана постоянными разговорами о вступлении в ЕС и требованиях, предъявляемых европейскими коллегами.

Так, во время встречи Эрдогана с президентом Франции Эммануэлем Макроном, последний отметил, что Турции пока не на что надеяться, ведь внутриполитическая ситуация в стране и регулярные волнения определенно не способствуют сближению с Европейским Союзом.

Потому, по мнению Макрона, Турции следует рассмотреть возможность дипломатического партнерства с ЕС до того времени, пока ситуация не приобретет стабильный оттенок.