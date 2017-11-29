ЦИК РФ не позволила владельцу стриптиз-клуба из Дагестана участвовать в президентских выборах

Центральная избирательная комиссия Россия не позволила уроженцу Дагестана и владельцу стриптиз-клуба Лаки Ли принимать участие в президентских выбора в качестве кандидата. Тот предоставил не полный пакет документов.

Согласно сведениям члена ЦИК РФ Евгения Шевченко, уведомлении о проведении собрания в поддержку Лаки Ли, которое должно было состояться 30 декабря, пришло 24 числа прошлого месяца.

Шевченко, лично присутствующий на собрании, отметил, что во время мероприятия не была проведена нотариальная регистрация участников, и к тому же, Лаки Ли не предоставил все необходимые документы.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявляет, документы Ли являли собой настоящий «хаос».