ЦИК РФ не позволила владельцу стриптиз-клуба из Дагестана участвовать в президентских выборах
Вчера, 19:39 \\ Политика

Центральная избирательная комиссия Россия не позволила уроженцу Дагестана и владельцу стриптиз-клуба Лаки Ли принимать участие в президентских выбора в качестве кандидата. Тот предоставил не полный пакет документов.

 Согласно сведениям члена ЦИК РФ Евгения Шевченко, уведомлении о проведении собрания в поддержку Лаки Ли, которое должно было состояться 30 декабря, пришло 24 числа прошлого месяца.

Шевченко, лично присутствующий на собрании, отметил, что во время мероприятия не была проведена нотариальная регистрация участников, и к тому же, Лаки Ли не предоставил все необходимые документы.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявляет, документы Ли являли собой настоящий «хаос».

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