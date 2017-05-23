СМИ: Путин уволит каждого пятого сотрудника ГИБДД

Указ Путина о сокращении рядов МВД коснулся, как сообщили СМИ, лишь сотрудников ГИБДД. Как указали журналисты, каждый пятый сотрудник МВД подлежит увольнению.

Как сообщают в СМИ, недавний указ Путина касается сокращения рядов сотрудников МВД, но затронет лишь ГИБДД. Однако, под увольнение попадут все подразделения ГАИ, кроме двух, занимающихся выдачей водительских прав и ответственные за действие регистрации.

На осень 2017 года в ГИБДД работали 55 тысяч человек. Согласно указу должны быть сокращены 20%. Это означает, что примерно каждый пятый сотрудник будет уволен.

Ранее о том, кто попадет под увольнение по приказу Путина не сообщалось. Однако, журналисты нашли информацию и ознакомились с содержанием документа. В нем отмечено, что под сокращение пойдут лишь люди, работающие в ГИБДД.

Согласно указу, уволенные сотрудники смогут перейти в другие ведомства МВД и продолжить карьеру, но не в ГИБДД. Так же отмечается, что в МВД сейчас наблюдается недобор кадров и все сокращенные смогут найти себе работу, не покидая сферы.