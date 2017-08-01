МИД ФРГ обвинил Россию в «пренебрежении» приоритетами Евросоюза

МИД Германии Зигмар Габриэль в своем интервью для немецкого издания высказался о том, что Россия, Китай и США откровенно «пренебрегают» приоритетами Евросоюза. По мнению Габриэля, эти страны ставят свои цели выше интересов Союза.

По словам политика, Вашингтон, Пекин и Москву объединяет схожая характеристика. Все они «с презрением» относятся к другим странам Евросоюза и не ценят объединение. Глава МИД Германии указал на то, что США своими поступками намеренно идет к расколу Евросоюза. Американские политики, уверен Зигмар Габриэль, хотят увеличить сферу своего влияния на Союз и привести его к полному краху. Китай он обвинил в том, что страна просто хочет занимать большую позицию в сфере влияния среди других стран ЕС.

По словам политика, Россия и вовсе не несет своей целью следовать приоритетам Союза. Габриэль уверен, что Москва намерена достигать лишь тех целей, которые будут совпадать с интересами Кремля.

В свою очередь глава МИД Германии указал на то, что он и другие политики европейских стран не допустят раскола ЕС и всегда будут следовать совместным приоритетам.