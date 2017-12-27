В Крыму стартовал сбор подписей в поддержку Путина в президентских выборах

Сбор подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина в предстоящих президентских выборах стартовал в 15-ти регионах России. Впервые участие в масштабной кампании примет Крым.

До конца января участники организации «Волонтеры победы» в 15-ти регионах России будут заняты сбором подписей в поддержку Путина как кандидата в президенты. Кроме того, впервые в этом примут участие и жители Крымского полуострова, для которых подобная кампании является в новинку.

Стоит отметить, для того, чтобы Владимир Путин получил право на участие в политической гонке кандидатов, минимальное число подписей должно составить 300. Организаторы уверяют, что вскоре собирать их будут в каждом регионе России.