Порошенко заявил о полной независимости Украины от российского газа

Согласно решению Стокгольмского арбитража, Украина более не будет зависима от российского газа. Подобное заявление сделал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter.

После тяжбы в Стокгольмском арбитраже между компаниями «Нафтогаз Украины» и «Газпромом», длящейся с 2014 года, надежды на то, что эта эпопея когда-либо прекратиться, не оставалось никакой. Однако уже в декабря 2017 года было принято решение, что Украина обязана совершать закупки газа у России не менее 5-ти миллиардов кубов газа каждый год.

Таким образом, 2018 год, как заявил Порошенко, стал годом энергетической независимости Украины от российского газа. Теперь она может быть горда тем, что все-таки смогла «соскочить с крючка России».