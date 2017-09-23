Китай ограничит поставку сырой нефти и нефтепродуктов в КНДР

С 6 января Китай начнет поставлять сырую нефть и продукты нефтепереработки в КНДР в размерах, ограниченных резолюцией. Ограничительные меры принял Совбез ООН на очередном заседании по вопросам о проблемах с Пхеньяном.

В ограничениях на поставку нефти в КНДР Совбез принял ряд различных мер по регулировке и санкционным ограничениям Пхеньяна. Так, в 2018 году экспорт нефти в КНДР из любой страны-члена ООН не должен превышать 4 млн баррелей. Также в течении 2018 года экспорт рафинированной нефти не должен превышать 500 тонн.

Помимо этого, Китай намерен полностью прекратить поставки в КНДР железа, оборудования для промышленности и транспорта. Все ограничения и прекращения поставок были утверждены на совете ООН, который решил, что после очередных испытаний Пхеньяном ядерного оружия необходимо ужесточить меры против КНДР.

Между тем, 9 января должна состояться встреча представителей КНДР и Китая. На мероприятии обсудят вопрос об участии Пхеньяна в ОИ-2018 и поговорят о возможных путях для улучшения взаимоотношений.