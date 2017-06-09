В Киеве СБУ арестовала экс-министра здравоохранения Крыма

СБУ провела обыск Петра Михальчевского, являющегося экс-министром здравоохранения Крыма. У чиновника был обнаружен паспорт гражданина России и прочие документы, подтверждающие «государственную измену Украине».

Петр Михальчевский был отстранен от должности министра здравоохранения Крыма в 2014 году главой региона Сергеем Аксеновым по обвинению в ряде нарушений и некачественном выполнении своих должностных обязательств.

Как сегодня стало известно, экс-министр здравоохранения Крыма был задержан в Киеве, а после его обыска у Михальчевского изъяли российский паспорт, служебное удостоверение и еще ряд документов.

По этому факту правоохранительные органы Украины возбудили уголовное дело против Михальчевского по статье о государственной измене и подрыве целостности страны.