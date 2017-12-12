Ксения Собчак прилетела в Саратов на встречу с избирателями

5 января Ксения Собчак прилетела в Саратов, где в 14:00 она уже начала встречу с избирателями. В 18:30 Собчак проведет еще одну встречу в конференц-зале отеля «Богемия», в ходе мероприятий она представит свою предвыборную кампанию.

Ксения Собчак прибыла в Саратов и проведет там встречи для поддержки кампании по сбору подписей на выдвижение ее в качестве кандидата на выборы президента России. Во время встреч она представит свою предвыборную кампанию и пообщается с избирателями.

Визит Ксении Собчак в Саратов должен был состояться ранее, но его перенесли из-за ее болезни. Теперь, политик намерена ответить на вопросы горожан, обратить внимание на важные и проблемные темы Саратова, узнать о том, чего хотят жители города и области.

Уже известно, что к Ксении Собчак обратились с просьбой оказать помощь в деле о задержанном оппозиционере Сергее Рыжовом. Все участники встреч имеют возможность оставить подпись за Собчак и поддержать ее в президентской гонке.

Сама Собчак сообщила, что она уже собрала почти 23 000 подписей, 8 000 из которых уже верифицировали. Политик благодарит всех собравшихся на первой встрече и отмечает, что несмотря на трудные времена и потерю доверия к власти люди активно посещают ее встречи и оставляют подписи.