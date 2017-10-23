В МИД России призвали ОБСЕ отреагировать на высылку российских журналистов из Латвии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к ОБСЕ и сообщила, что Москва как полноправный участник союза имеет право требовать от его представителей реагирования на высылку журналистов из Латвии. Если реакций не будет, отметила Захарова, ей самой придется принимать решения об ответных мерах.

Как сообщила Захарова, в случае отсутствия реакций от представителей ОБСЕ она сама предпримет решение об ответных мерах. По словам представителя МИД России, не так давно представитель ОБСЕ Арлем Дизер говорил о негативных последствиях подобных поступков.

Сам Арлем Дизер сказал, что ситуация с выдворением российских журналистов из Латвии его встревожила и вызвала беспокойства. Однако, Захарова настаивает на необходимости оперативного и четкого реагирования. В МИД России уверенны, что ОБСЕ должен продемонстрировать свое отношение к сложившейся ситуации путем принятия ответных решений.