Депутат Верховной рады заявил о возможности скорой депортации Саакашвили в Грузию

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук сообщил, что заочное постановление Тбилисского суда по делу Саакашвили дает Киеву все права и юридическое обоснование для депортации экс-президента Грузии. В своем Facebook-аккаунте Мосийчук указал на возможность депортации Саакашвили в Грузию.

Своими комментариями по сложившемуся инциденту вокруг Саакашвили Игорь Мосийчук поделился на своем аккаунте в Facebook. Депутат резюмировал о том, что постановление суда о том, что Саакашвили получил три года тюрьмы и признан виновным, дает повод для процедуры по его депортации.

По словам Мосийчука, итоги и постановление Тбилисского суда дает возможность и юридическое основание для незамедлительной отправки Саакашвили в Грузию. Сам Михаил Саакашвили отметил, что итоги судебного заседания явно демонстрируют «синхронность» работы украинской и грузинской олигархии.

Как уже сообщалось, в Грузии Михаил Саакашвили заочно получил три года тюрьмы. Поводом стало рассмотрение дела об убийстве, в нем замешан как сам Саакашвили, так и представители МВД.