После атаки боевиков Минобороны сообщило об усилении охраны российской базы в Хмеймиме

В Минобороны России сообщили, что после атаки на авиабазу в Хмеймиме силовики Сирии усилили охрану на прилегающей территории базы. Сирийские правоохранительные органы начали более усиленную работу по охране авиабазы и по обеспечению ее безопасности.

Как сообщается, решение об усилении охранных мер было применено на самом аэродроме Хмеймима и на местности, которая прилегает к российской авиабазе. Такие меры, как отмечают в Минобороны, были предприняты после атаки боевиков, из-за которой погибли два российских военных.

Ранее уже сообщалось, что эксперты назвали атаковавшее российскую базу в Сирии оружие. Военные специалисты сошлись на том, что террористы применили против авиабазы миномет «Василек». Также отмечается, что у российских военных нет оружия, которое может с эффективностью дать отпор и предотвратить удары и атаки «Васильков».