Страница ботанического сада МГУ в Instagram заблокирована

Страница Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» была заблокирована в социальной сети Instagram накануне вечером четвертого января, рассказывается на страничке в Facebook. При переходе на аккаунт, появляется запись «страница недоступна».

Со слов администрации, их канал был наиболее популярным и известным среди иных ботанических садов. Как пишет «Русская газета» ссылаясь на директора Алексея Тетеюма, за прошедшее время было отправлено несколько писем в тех. поддержку, однако на данный момент вразумительного ответа так и не поступило.

«Прекратить деятельность аккаунта в Instagram одного из наиболее престижных университетов мира- МГУ им. Ломоносова- чистой воды беспредел!»,- поделился Ретеюм.