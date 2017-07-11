В Госдуме заявление МИД Украины о "билете в один конец" назвали агонией правительства

В Госдуме заявили, что заявления МИД Украины о "билете в один конец" являются агонией правительства государства. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев.

Напомним, что ранее МИД Украины предостерег своих граждан о том, что поездка в России может стать для них последней, так как по их словам, это "билет в один конец". Многие граждане, которые уехали на российскую территорию, назад не вернулись.

Тайсаев решил прокомментировать данное заявление и отметил, что все это является агонией правительства Украины. По его словам, с народом Украины это не имеет ничего общего. Он отметил, что в настоящий момент на территории России пребывают около 3-4 миллионов украинцев, и сложно представить, что на самом деле произойдет, если им всем запретят въезд в РФ.

Также Тайсаев поделился домыслами относительно того, что ожидает Украину в 2018 году. По его мнению, те люди, которые ранее незаконно захватили власть, в скором времени могут ее лишиться.