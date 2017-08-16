Постпред США при ООН призвала не допустить в Иране развития сирийского сценария

Постпред США при ООН Никки Хейли уверенна, что в Иране развивающиеся события могут начать развиваться по печально-известному сирийскому сценарию. В 2011 году в Сирийской Арабской Республике беспорядки превратились в масштабное кровопролитие, нужно избежать такого в Исламской Республике Иран, заявила Хейли.

Никки Хейли обратилась к общественности с заявлением о том, что ситуация в Иране может стать угрозой мирного и безопасного положения для всех стран. Именно поэтому, утверждает политик, происходящее в Исламской Республике Иран нуждается во внимании всего мира.

По словам Хейли, в 2011 году мирные протесты и демонстрации в Сирийской Арабской Республике стали причиной начала масштабного кровавого режима. Такого, утверждает она, нельзя допустить в Иране. Заявление постпреда США при ООН было опубликовано 4 января, перед заседанием Совбеза Организации.

5 января члены Совета ООН соберутся и обсудят ситуацию в Иране и возможные пути ее разрешения мирным, демократичным путем.