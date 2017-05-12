Дональд Трамп обвинил автора книги о Белом доме в клевете и лжи‍

Накануне были опубликованы выдержки из новой книги автора Майкла Вулфа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа». После этого президент США Дональд Трамп назвал его лжецом и обвинил в клевете.

5 января в 6:52 по мск в официальном аккаунт Дональда Трампа в Twitter появилось сообщение, в котором он прокомментировал предстоящий выход книги Майкла Вулфа о Белом Доме. Президент выразил явную неприязнь к автору, аргументируя это тем, что книга содержит неправдивую информацию. По его словам, Вулф использовал в своем творении цитаты из источников, которых попросту не существует.

Более того, в выдержках из нее указывается, что Трамп закрыл автору доступ в здание Администрации президента США, однако американский лидер опровергает это утверждение. Он говорит, что даже не встречался с Майклом Вулфом по этому поводу и не давал ему интервью.