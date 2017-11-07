Корреспонденту ВГТРК запретили въезд в Латвию

Задержанная и депортированная накануне в Латвии сотрудница ВГТРК Ольга Курлаева возвратилась в РФ. Информирует «РИА Новости», ссылаясь на заявление супруга женщины Андрея Курлаева.

«Да, буквально недавно оказалась на территории РФ»,- сообщил Курлаев. Отечественным СМИ узнали, что пограничная служба охраны Латвии присекла вьезд на территорию страны журналиста ВГТРК. Со слов девушки, она была задержана теми же пограничниками, которые арестовывали и ее супруга. Подчеркнув, что последние чувствовали себя крайне неловко, ведь они в курсе кто я такая.

Отметим, что немного ранее власти Латвии запретили въезд мужу Ольги Курлаевой – Анатолию, сотруднику «ТВ-Центр», выдвинув им обвинение в угрозе национальной безопасности.

В Министерстве иностранных дел РФ, подчеркнули, что действие властей Латвии нарушают свободу слова.