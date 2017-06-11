Порошенко в очередной «последний раз» сказал России «прощай»‍

Президент Украины Петр Порошенко в который раз заявил, что говорит России "прощай в последний раз". В этот раз поводом для последнего заявлени послужило прошлогоднее введение в стране безвизового режима со странами ЕС.

Вчера ближе к вечеру на официальной странице украинского лидера в Twitter появилось сообщение, которое в какой-то степени подводило итог уходящего года. Оно затрагивало тему о том, что Порошенко считает наибольшей победой в 2017 году. По его словам, наибольшее достижение - это введение безвизового режима со странами, входящими в Европейский Союз. По словам президента, эта мера позволила Украине сказать окончательное "прощай" российской и советской империям.

Впрочем, подобные заявления уже были слышны из уст Петра Порошенко. Более того, в прошлом году он сказал фразу, практически точь-в-точь такую же, как и в опубликованной записи. Тогда он приурочил ее к тому, что ЕС одобрил Киеву предоставление безвиза. Днем спустя публично он процитировал фразу из поэзии Лермонтова, сказав "прощай, немытая Россия", а Путин в ответ пожелал украинскому лидеру держаться подальше от "голубых мундиров" в Европе.