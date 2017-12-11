Путин проведет рождественский отдых в Хакасии

Президент России Владимир Путин проведет свой рождественский отдых в Хакасии. Самолет специального летного состава приземлился сегодня в аэропорту Абакана.

Всем «сильным мира сего», даже таким, как Владимир Путин необходим отдых. Таким образом, сегодня стало известно, что российский лидер прибыл в Абакану, Хакасия, для коротких рождественских каникул. Представители регионального правительства лично сообщают о прибытии президента России.

К тому же известно, что компанию Путину составит министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, который прилетел в Абакан накануне.