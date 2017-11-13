В Перми не будет создан предвыборный штаб Ксении Собчак

Предвыборный штаб Ксении Собчак в Перми создан не будет. Об этом сообщил глава региональной сети штабов Собчак, Тимур Валеев.

Как стало известно сегодня, Пермь в предвыборной гонке кандидата в президенты России Ксении Собчак неожиданно осталась за бортом. Ранее она планировала создать 50 своих штабов по всей стране, однако, как оказалось, в некоторых регионах к ее кандидатуре отнеслись весьма скептически.

Так, в Перми предвыборный штаб Собчак создан не будет из-за невозможности создания достойной команды для ее представительства. Те 10 кандидатов на руководство пермским штабом не были удовлетворены.

Стоит напомнить, известная российская светская львица и журналистка Ксения Собчак баллотируется на пост президента России. Выборы состоятся 18 марта 2018 года.