«Он – крупный феодал»: председатель «Коммунистов России» Малинкович рассказал о Грудинине

Зампред партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович заявил, что новый кандидат в президенты РФ от партии КПРФ Павел Грудинин – человек, далекий от политики, пишет РИА ФАН.

В партии КПРФ 23 декабря тайным голосованием был избран кандидат, которого выдвинули на выборы президента Российской Федерации в 2018 году. Однако к общей неожиданности им стал не Геннадий Зюганов, а известный в узких кругах Павел Грудинин.

Из его биографии следует, что он владеет крупным предприятием. Компания, которую он называет «совхозом», представляет собой обычное ЗАО «Совхоз имени Ленина», где он имеет более 40% акций.

Зампред партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович утверждает, что поступает масса жалоб от людей, которые работают на главу совхоза. Многие рабочие предприятия Грудинина высказываются негативно о его подходе. Стоит отметить, что одной из задач «Коммунистической партии Российской Федерации» является защита интересов рабочего класса. Негативное отношение к руководителю означает, что коммерсант, управляя совхозом, не придерживается идей КПРФ.

Малинкович уверен, что директор совхоза, по сути, феодал, он не понимает, как устроена система. К тому же эта личность была замешана в националистическом скандале, добавил зампред «Коммунистов России». Речь идет о его резонансном уходе из «Единой России» в 2010 году.

Коммерсант призывал проводить очень жесткую националистическую политику. Доходило до того, что он разделял людей пофамильно. Это был большой скандал, вспоминает Малинкович. Тогда приняли решение снять его с выборов и на несколько лет запретить выдвигаться на государственные должности, поскольку в его высказываниях был признак экстремизма.

Представитель «Коммунистов России» считает, что Грудинин — неопределившийся политик. Он бегал от партии к партии половину своей жизни. Его плавающие убеждения не могут вызывать симпатий.

Что касается перспектив Грудинина на предстоящих выборах, зампред партии «Коммунисты России» полагает, что у электората КПРФ глава предприятия вряд ли будет пользоваться успехом.

По мнению Малинковича, левые также убеждены, что Грудинин использует свое выдвижение от КПРФ как некий трамплин для новой цели – участия в выборах губернатора Московской области.