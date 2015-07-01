В Латвии приравняли ветеранов СССР и нацисткой Германии. Закон о статусе военнослужащих в годы Второй мировой войны вступил в силу.

В Латвии начал действие противоречивый закон, устанавливающий новые рамки статуса военнослужащих, которые принимали участие во Второй мировой войне, начиная с 1940 года.

Согласно опубликованному документу, одобренного ранее парламентом страны, участниками боевых действий Второй мировой войны в Латвии признаются как лица воевавшие на стороне нацисткой Германии, так и военнослужащие армии Советского Союза.

Также по вступившему в действие закону потеряли подобный статус работники КГБ и тайной полиции Германии. Статус участника войны не будут присваивать людям, находящимся в статусе неграждан Латвии, а также тем, кто все же получил гражданство позже 1940 года, сдав специальный экзамен.

В обществе самой Латвии этот закон воспринимается неоднозначно. Его категорически не поддержали оппозиционные правительству партии, представляющие русскоязычное население бывшей советской республики.