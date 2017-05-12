Трамп предложил перейти на систему голосования по удостоверению личности

Трамп заявил о необходимости перехода на систему голосования по удостоверению личностей каждого избирателя. Подобное решение пришло в голову президенту США после отказа ряда штатов предоставить сведения о фальсификации уполномоченной комиссии.

Несмотря на то, что Дональд Трамп уже второй год является президентом Соединенных Штатов, он никак не может свыкнуться с мыслью о возможной фальсификации голосов за его главную конкурентку, Хилари Клинтон.

Для максимально объективного расследования Трамп предложил перейти на новую систему голосования, при которой каждый избиратель обязан предоставить документ, удостоверяющий личность. Подобная мера, по мнению американского президента, значительно уменьшит риск фальсификации результатов выборов в дальнейшем.

К тому же, Дональд Трамп заявил, что некоторые штаты до сих пор не предоставили данные о фальсификации уполномоченной комиссии.