В Украине раскрыли планы по взрыву российского газопровода. Диверсию хотели осуществить на государственном уровне в 2014 году.

Представитель украинский властей Юрий Грымчак в эфире местного телеканала признался в коварных замыслах по подрыву газопроводной сети, которая направлена в страны Европы. По словам политика, это обсуждалось даже на государственном уровне в 2014 и 2015 годах. Однако планы в полной мере не воплотились в жизнь.

Напомним, что через территорию Украины проходит ветка газопровода, построенная еще во времена Советского Союза. В настоящее время она практически не используется. Если в ближайшие годы будет осуществлен проект «Северный поток-2» в обход Украины, то судьба старой газопроводной нитки будет под большим вопросом.

Ранее украинские политики на высшем уровне заявляли, что готовы покупать у России газ по приемлемой цене.