В МИД России прокомментировали высылку журналистов из Латвии

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высылку из Латвии супругов-журналистов «ТВ-Центра» и ВГТРК Анатолия и Ольги Курлаевых. Захарова решение властей Латвии назвала «абсурдным» и указала на нарушение прав на свободу слова.

По словам Захаровой, ситуация с высылкой журналистов демонстрирует нарушение прав человека на свободу слова. Представитель МИД уверенна, что власти Латвии «по указу» Брюсселя проводят «зачистки» и стараются избавиться от различных СМИ, которые пишут неугодные им новости.

Мария Захарова заявила, что в МИД России намерены обратиться к организациям международного уровня, которые смогут помочь разрешить сложившийся конфликт. Женщина уверенна в несправедливости ситуации и надеется, что мировая общественность даст оценку действиям властей Литвы.

Поступок с высылкой журналистов Захарова назвала «абсурдным» и заявила, что такое поведение «немыслимо для демократии». Представитель МИД России в своем сообщении-комментарии по сложившейся ситуации привела в пример времена тоталитарного режима 30-х годов и отметила, что сейчас латвийские власти ведут себя так же жестко и несправедливо, как поступали правители тогда.