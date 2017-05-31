Глава Молдовы Игорь Додон обратился в суд из-за запрета новостей из России. Политик намерен добиваться основных прав человека на информацию.

Молдавский глава государства намерен идти с требованиями в Конституционный суд страны, чтобы отменить решение парламента республики. Согласно ему на территории Молдовы нельзя ретранслировать информационные выпуски российских телекомпаний. Остальные программы российского телевидения пока не запрещены.

Игорь Додон считает этот закон противоречивым по многим обстоятельствам. Прежде всего, он нарушает основные права гражданина и человека на получение информации, свободу слова и мнения. По словам Додона, ущемление демократии в Молдавии нельзя допустить – это крайне недопустимо в правовом европейском государстве.

Напомним, что президент этой республики выступает за сближение отношений с Россией, однако на него пытаются повлиять в парламенте Молдовы. Многие депутаты блокируют пророссийские намерения Додона.