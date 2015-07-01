Корреспондентка ВГТРК Ольга Курлаева является угрозой национальной безопасности Латвии

По решению властей Латвии корреспондентка ВГТРК Ольга Курлаева должна быть изгнана из Латвии, потому что она является прямой угрозой национальной безопасности страны.

Так в течении суток Курлаева обязана покинуть территорию республики. Ее мужа коснулась таже участь, Анатолий Курлаев внесен в черный список лиц, которым запрещен въезд и пребывание на территории государства на неопределенное количество времени.

На данный момент у латвийской стороны есть черный список людей, которые нежелательны на их земле. Туда входят иностранцы и граждане России. Для соблюдения конфиденциальности латвийцы не публикуют список таких лиц.