Корреспондентка ВГТРК Ольга Курлаева является угрозой национальной безопасности Латвии
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По решению властей Латвии корреспондентка ВГТРК Ольга Курлаева должна быть изгнана из Латвии, потому что она является прямой угрозой национальной безопасности страны.
Так в течении суток Курлаева обязана покинуть территорию республики. Ее мужа коснулась таже участь, Анатолий Курлаев внесен в черный список лиц, которым запрещен въезд и пребывание на территории государства на неопределенное количество времени.
На данный момент у латвийской стороны есть черный список людей, которые нежелательны на их земле. Туда входят иностранцы и граждане России. Для соблюдения конфиденциальности латвийцы не публикуют список таких лиц.