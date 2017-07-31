Япония намерена тесно сотрудничать с Россией по проблеме КНДР

Япония намерена тесно сотрудничать с Россией и другими странами по проблеме КНДР. С таким заявлением выступил премьер-министр государства Синдзо Абэ.

В ходе общения с журналистами представитель правительства Японии снова прокомментировал напряженную ситуацию в азиатском регионе.

Абэ отметил, что Япония намерена весьма тесно и продуктивно сотрудничать с другими странами по всему миру, лишь бы конфликт на Корейском полуострове не разгорелся в страшную войну.

Премьер-министр отметил, что в решении этого вопроса будут использованы все дипломатические методы, в том числе многое могут решить встречи с Россией и Китаем. Так как именно эти страны имеют ощутимый вес во всем тихоокеанском регионе и они могут гарантировать относительную стабильность.

Ранее американские СМИ распространили информацию, что при испытаниях новой ракеты межконтинентального действия, был нанесен значительный ущерб крупному городу в Северной Корее.