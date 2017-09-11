Поездка глав МИД Украины и Германии на Донбасс отложена из-за погоды. Об этом сообщил в своем Twitter Павел Климкин.

Руководитель внешнеполитического ведомства Украины рассказал, что сегодня они не поедут вместе с германским коллегой на Донбасс, так как в регионе установилась плохая погода. Данную ознакомительную поездку решено провести позже, во время следующего визита главы МИД Германии Зигмара Габриэля в Украину. Она может состояться в конце января текущего года. Об этом киевский дипломат уведомил на собственной странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что представитель Германии приехал с рабочим визитом, чтобы провести ряд встреч в Киеве, а также отправиться в район вооруженного конфликта на Донбассе. Делегация намеревалась посетить несколько населенных пунктов на подконтрольных Киеву территориях, а также Габриэль намерен был встретиться с представителями миссии ООН, которая находится в качестве наблюдателей в этом напряженном регионе.