В США приняли рекордно низкое число беженцев за 2017 год‍. Об этом сообщают американские популярные издания.

Подведена и опубликована статистика по приему на территории США беженцев из различных уголков планеты. Согласно предоставленным данным, за прошедший год их количество существенно уменьшилось по сравнению с годами, когда у руля в Вашингтоне находились Барак Обама и Джордж Буш-младший.

Всего за первый год президентства Дональда Трампа в США въехало около 29 тысяч беженцев. Ранее подобные цифры могли достигать 80 тысяч за год.

Эксперты отмечают, что ограничение квоты в прошлом году достигли примерно таких же цифр, что и 15 лет назад. Тогда были ужесточены требования к миграционным потокам из-за нашумевших террористических актов, которые произошли 11 сентября 2001 года.

Ранее сообщалось, что 71-летний лидер США Дональд Трамп обвинил людей Барака Обамы в утечке секретной информации из Белого дома.