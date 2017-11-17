В Вашингтоне усомнились в психическом здоровье Ким Чен Ына

В Вашингтоне усомнились в психическом здоровье лидера КНДР Ким Чен Ына. С подобными заявлениями выступила представитель американской администрации Сара Сандерс.

На традиционной встрече с представителями СМИ глава пресс-службы Белого дома поделилась последними кривотолками относительно заочного спора между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.

Сара Сандерс призвала жителей всей страны больше заботиться о психическом состоянии не американского лидера, а его коллеги из Северной Кореи. Она заметила, что президент США призывает делать то же самое, так как последние заявления о ядерной кнопке на рабочем столе Ким Чен Ына являются не совсем адекватными и постоянно запугивают остальной мир.

Напомним, что ранее Трамп заявил в социальных сетях о наличии у него такой же кнопки от ядерного потенциала страны, но только эта кнопка больше, чем в КНДР и она всегда работает.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на источник сообщили о падении баллистической ракеты КНДР на местный крупный город.