СМИ: Дочь Трампа намерена стать первой женщиной-президентом США

Иванка Трамп, дочь нынешнего президента США изъявила желание стать главой государства. Об этом написали ряд американских СМИ.

Издание New York Magazine процитировало в преддверии выхода книги Майкла Вулфа об администрации президента США некоторые отрывки, чтобы подогреть интерес к будущему бестселлеру.

Дочь лидера США Иванка Трамп рассказала писателю о том, что не против в будущем стать первой женщиной-президентом Соединенных Штатов, если будет такая возможность. Известно, что сейчас она занимает пост в администрации Белого дома вместе со своим супругом, однако мало кто может понять, какие именно обязанности она выполняет. Многие уверены, что молодые люди делают только то, что они сами захотят. Из отрывка произведения журналиста Вулфа становится понятно, что администрация президента в Вашингтоне лишь стартовый трамплин для достижения новых целей Иванки Трамп, и она в приватном разговоре не исключила возможности баллотироваться на этот высший пост страны в будущем при благоприятных обстоятельствах.