Трамп пообещал жителям Ирана поддержку в нужное время

Американский лидер Дональд Трамп сделал еще одно заявление в Twitter. Он пообещал жителям Ирана поддержку в нужное время.

Глава Белого дома в Вашингтоне вновь напомнил через социальные сети о том, что администрация США видит возможность в свержении неугодного ей режима, установившегося в Тегеране.

В частности, Трамп пообещал в «час X» всецелую поддержку народу Ирана. Для этого необходимо и дальше противостоять коррупционным властям азиатской республики.

Напомним, что в Иране уже неделю продолжаются акции протеста. Иранцы остались недовольными беспрецедентным ростом цен на продукты питания. За период потасовок с силовыми ведомствами, подчиненными президенту Роухани, погибло около двадцати человек. Многие оказались за решеткой.

Ранее наш портал рассказал, что Дональд Трамп сообщил в Twitter о наступлении времени для перемен в Иране.