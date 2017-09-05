В Германии не считают конфликт на Донбассе замороженным. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства страны.

Главный дипломат ФРГ Зигмар Габриэль намерен посетить Украину в ближайшие два дня. За это время он побывает не только в украинской столице, но и поедет в зону вооруженного конфликта на Донбасс.

По словам главы германского МИД, ситуация на востоке Украины не может считаться замороженной на неопределенное время. Габриэль считает, что конфликт необходимо как можно скорее предотвращать и для этого власти Германии приложат все возможные усилия.

В МИД ФРГ считают, что конфликт на Донбассе очень опасен, и никто про него не собирается забывать. Целью визита в том числе станут переговоры с украинским коллегой по цеху Павлом Климкиным и выезд в опасный регион.