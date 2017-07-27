Савченко: Украинские чиновники должны «расплатиться кровью»

Украинские чиновники должны «расплатиться кровью» в случае, если революция вновь придет в эту страну. Об этом заявила в телеэфире депутат Верховной Рады Надежда Савченко.

Свое виденье ситуации в Украине дала общественный и политический деятель Надежда Савченко. Она заявила, что не знает, как будет развиваться путь ее страны, но в том случае, если революционные настроения среди граждан вновь победят, то нынешняя власть должна жестким образом быть наказана за предыдущие решения.

Как сказала Надежда Савченко, революция может взять реванш у чиновников и они заплатят при этом своей кровью, так как именно таким образом и пришли во власть. Она выразила надежду, что это произойдет, так как будет справедливым решением.

Также Савченко отметила, что не стоит ждать в Украине какого-либо развития, пока нет в обществе справедливости. По ее словам, за поступки все должны нести ответственность, иначе те, кто придет на смену нынешней власти почувствует себя безнаказанным, где будет позволительна вседозволенность.