США хотят лишить финансовой помощи Пакистан. Об этом заявила представитель Вашингтона при ООН Никки Хейли.

Из США стали слышны упреки в адрес нынешнего руководства Пакистана. В Вашингтоне остаются недовольными тем, что Исламабад пользуется поддержкой Запада, и в то же время укрывает на своей территории лидеров террористических группировок.

В частности, попыталась подействовать на пакистанские власти постоянный представитель США в ООН Никки Хейли. Дипломат заявила, что в Белом доме решили пока не перечислять ранее запланированную финансовую помощь в эту азиатскую страну, пока не будут устранены все проблемы.

Ранее сообщалось, что США могли предоставить финансирование Пакистану в размере 225 миллионов долларов. Дональд Трамп также не так давно заявил, что на территории Пакистана находят убежище многие террористические группы, а власти при этом часто используют и средства, полученные на безвозмездной основе от США.

В настоящее время администрация Соединенных Штатов продумывает новые меры воздействия на Пакистан относительно укрывательства терроризма.