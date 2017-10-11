Трамп: У США ядерная кнопка больше, чем у КНДР

Американский президент Дональд Трамп сделал комментарий насчет последнего заявления лидера КНДР. Он заявил, что у США ядерная кнопка больше.

Нынешний американский президент не смог пройти мимо последнего заявления, которое прозвучало из уст северокорейского лидера. Тот сказал, что ядерная кнопка у него находится всегда под рукой на рабочем столе, и он всегда готов ее применить.

Ответ Трампа не заставил себя долго ждать. Президент США как всегда выбрал специфический тон общения и радостно сообщил о том, что его кнопка от ядерного оружия также находится поблизости, однако в отличие от Северной Кореи она больше, эффективнее и в рабочем состоянии.

Ранее сообщались прогнозы относительно дальнейшего развития действий между Пхеньяном и Вашингтоном. Ряд признанных экспертов считает, что Ким Чен Ын намерен продемонстрировать мощь своей армии и уже в следующем году может пойти в наступление.