В Польше вандалы атаковали офисы депутатов правящей партии

В Польше ванадлы атаковали варшавские офисы депутатов из правящей партии "Право и справедливость". Об этом глава организации Лукас Шрайбер написал на своём Twitter.

Нападениям подверглись и рабочие помещения Космы Злотовского в городе Накло-над-Нотецён. Неизвестные обрисовали входы и фасады политическими лозунгами. Кроме того, замки дверей офиссов депутатов Павла Лисецкого и Здислава Краснодембского заклеили неизвестным веществом.

По мнению Лукаса Шрайбера, за нападениями стоят руководители оппозиционных политических сил. Он отмечает, что методы оппозиционеров не изменились со временем. Мариуш Блащак, министр МВД, поддержал коллегу и предположил, что таким образом тотальная оппозиция накаляет атмосферу в стране. Он также подчеркнул, что правоохранители готовы обеспечить безопасность.