Псков застыл в ожидании предвыборного выступления Собчак

Ксения Собчак грозится посетить Псков со своей предвыборной кампанией. Визит «кандидата против всех» стоит ожидать в феврале 2018 года.

Как можно наблюдать, Ксения Собчак в качестве кандидата на пост президента России настроена решительно. Не успела страна свыкнуться с мыслью, что журналистка и скандально известная светская львица баллотируется на столь высокопоставленную должность, как Собчак уже планирует свой предвыборный тур.

Пунктом назначения номер один для Ксении Собчак должен стать Псков. Визит в этот город «кандидат против всех» наметила на февраль текущего года.

Напомним, выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. Среди прочих кандидатов, в них примет участие нынешний президент Владимир Путин.