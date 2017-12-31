Хаменеи обвинил врагов Ирана в организации протестов

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил врагов страны в организации протестов. Об этом он аятолла рассказал местному телеканалу.

Хаменеи считает, что беспорядки и массовые акции протеста были специально организованы и поддерживаются извне давними врагами Ирана – США, Израилем и Саудовской Аравией.

По его словам, они довольно успешно работают на этом направлении: поставляют оружие, финансируют, действуют через политиков и спецслужбы. Цель одна – ослабить власть, дестабилизировать ситуацию в стране и сменить руководство режима Ирана.

Ранее сообщалось, что в нескольких городах Ирана начались перед Новым годом массовые акции протеста. Граждане разочарованы повышением цен и требуют изменить ситуацию. По предварительным данным, в ходе беспорядков погибло около двадцати человек, порядка 400 человек арестованы полицией.