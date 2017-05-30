Яровая назвала шествие в честь Бандеры поминками Украины

Депутат Госдумы Ирина Яровая назвала шествие в честь Степана Бандеры поминками Украины. Об этом сообщили представители парламентария.

Политический российский деятель Ирина Яровая дала собственные комментарии касательно шествия в украинских городах в честь дня рождения националиста Степана Бандеры.

51-летняя уроженка Донецкой области Украины сравнила подобные мероприятия печальным фактом в истории современного государства и сравнила шествия с поминками.

По мнению депутата, подобные празднования являются навязчивым и зловещим внедрением в сознание неокрепших умов украинской молодежи ложных ценностей и опасных идей. «Внедрение «гена Бандеры» может иметь еще более удручающие последствия для соседнего государства, чем сейчас», - заявила Яровая.

Напомним, что Степан Бандера руководил запрещенными в России организациями, которые сотрудничали с фашистским режимом Третьего рейха в годы Второй мировой войны. Они убивали в массовом порядке местное население.