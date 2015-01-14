Депутат российского парламента Наталья Поклонская рассказала о главной цели своей жизни. Такой информацией она поделилась во время интервью 2 января.

По словам члена Государственной Думы, больше всего она стремится к счастью. Наталья Поклонская добавила, что этого счастья она хочет добиться не только для себя, но и для других жителей Земли, в частности, граждан Российской Федерации. Политик утверждает, что желает видеть счастливыми людей, которые её окружают. Она стремится принести пользу своей родине.

В рамках этой же беседы со СМИ Наталья Поклонская сообщила, что больше всего гордится 2017 годом за то, что смогла оказать помощь многим соотечественникам. Её потрясло, что год прошёл неожиданно быстро, буквально "за секунду". Экс-прокурор также отдала предпочтение Telegram перед WhatsApp, а также "Спартаку" перед "ЦСКА".